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    Путин назначил врио вместо ушедших в отставку губернаторов. Один из них — глава Росстата

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    3 комментария

    После ухода в отставку нескольких российских губернаторов Кремль объявил о кадровых перестановках. Президент Владимир Путин 10 мая подписал соответствующие указы.

    Глава Росстата Павел Малков назначается врио губернатора Рязанской области. На аналогичный пост в Кировской области назначен Александр Соколов, в Саратовской — Роман Бусаргин, в Томской — Владимир Мазур. Пост врио главы Марий Эл предложен Юрию Зайцеву.

    Встреча Владимира Путина с Юрием Зайцевым в режиме видеоконференции 10 мая.
    Встреча Владимира Путина с Юрием Зайцевым в режиме видеоконференции 10 мая.Фото: kremlin.ru
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    Бусаргин возглавлял правительство Саратовской области. Соколов был референтом одного из управлений Кремля. Мазур занимал пост замглавы управления Кремля по внутренней политике. Зайцев — председателя правительства Калмыкии.

    Врио губернатора Рязанской области попросил на встрече у Путина месяц, чтобы разобраться с проблемами региона, передаёт РИА Новости.

    Выборы в пяти регионах РФ, чьи главы объявили об уходе со своих постов, пройдут в единый день голосования, рассказали РИА Новости в российском ЦИК.

    Ранее «Фонтанка» писала об уходе губернаторов в отставку.

    Встреча Владимира Путина с Юрием Зайцевым в режиме видеоконференции 10 мая.
    Встреча Владимира Путина с Юрием Зайцевым в режиме видеоконференции 10 мая.Фото: kremlin.ru

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    Комментарии (3)

    07A
    Через неделю Рязанская область по всем показателям выйдет в передовые. Статистика наука универсальная, решает любые задачи!
    sektor7
    Кравчук умер. Первый президент Украины
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