Путин назначил врио вместо ушедших в отставку губернаторов. Один из них — глава Росстата

После ухода в отставку нескольких российских губернаторов Кремль объявил о кадровых перестановках. Президент Владимир Путин 10 мая подписал соответствующие указы.
Глава Росстата Павел Малков назначается врио губернатора Рязанской области. На аналогичный пост в Кировской области назначен Александр Соколов, в Саратовской — Роман Бусаргин, в Томской — Владимир Мазур. Пост врио главы Марий Эл предложен Юрию Зайцеву.
Бусаргин возглавлял правительство Саратовской области. Соколов был референтом одного из управлений Кремля. Мазур занимал пост замглавы управления Кремля по внутренней политике. Зайцев — председателя правительства Калмыкии.
Врио губернатора Рязанской области попросил на встрече у Путина месяц, чтобы разобраться с проблемами региона, передаёт РИА Новости.
Выборы в пяти регионах РФ, чьи главы объявили об уходе со своих постов, пройдут в единый день голосования, рассказали РИА Новости в российском ЦИК.
Ранее «Фонтанка» писала об уходе губернаторов в отставку.