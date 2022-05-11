Жалоб не поступало. Решение об освобождении экс-министра Улюкаева по УДО вступит в силу 12 мая



Прокуратура и ФСИН не стали обжаловать решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на 8 лет лишения свободы за получение взятки. Об этом 11 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Московский районный суд Твери.



«В суд не поступало жалобы от представителя прокуратуры или от какой-либо иной стороны процесса на решение об УДО Улюкаева. Завтра оно вступает в законную силу», — рассказали в суде.



Решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева было принято судом в Твери 27 апреля. В ходе заседания было заявлено о «хорошем поведении» бывшего чиновника. Однако Алексей Улюкаев должен оставаться в колонии до вступления решения в силу.