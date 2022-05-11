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    Жалоб не поступало. Решение об освобождении экс-министра Улюкаева по УДО вступит в силу 12 мая

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    4 комментария


    Прокуратура и ФСИН не стали обжаловать решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на 8 лет лишения свободы за получение взятки. Об этом 11 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Московский районный суд Твери.

    «В суд не поступало жалобы от представителя прокуратуры или от какой-либо иной стороны процесса на решение об УДО Улюкаева. Завтра оно вступает в законную силу», — рассказали в суде.

    Решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева было принято судом в Твери 27 апреля. В ходе заседания было заявлено о «хорошем поведении» бывшего чиновника. Однако Алексей Улюкаев должен оставаться в колонии до вступления решения в силу.

    В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия. Мосгорсуд 12 апреля 2018-го подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд — за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания «заслуженный экономист России».

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    Комментарии (4)

    07A
    Еще один лидер оппозиции вышел на свободу. Точно у него лучше сложиться, чем у доставщика пиццы. Странное предчувствие, да?
    Dmitry Antonov
    Как у него с работой сложится? На какую должность и куда возьмут?
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