Петербургский суд определил, сколько стоит ударить товарища в глаз из-за кухонной тряпки

Два петербуржца устроили потасовку на бытовой почве — не сошлись во мнениях об уборке кухни.



Подробности истории сообщает 11 мая объединенная пресс-служба городских судов. Она разворачивалась во время новогодних праздников, 6 января, в квартире в переулке Нестерова. На кухне были двое мужчин: один перепутал кухонные тряпки, а другой во имя грамотной уборки ударил оппонента в глаз.



Петроградский районный суд взыскал с агрессора 6 тысяч рублей.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что петербуржец погиб прошлой ночью после драки в кафе «Шаверма» в Купчино. После драки в полиции оказалась многонациональная группа, подозреваемый имеет уголовное прошлое.

