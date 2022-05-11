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    Петербургский суд определил, сколько стоит ударить товарища в глаз из-за кухонной тряпки

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    1 комментарий

    Два петербуржца устроили потасовку на бытовой почве — не сошлись во мнениях об уборке кухни.

    Подробности истории сообщает 11 мая объединенная пресс-служба городских судов. Она разворачивалась во время новогодних праздников, 6 января, в квартире в переулке Нестерова. На кухне были двое мужчин: один перепутал кухонные тряпки, а другой во имя грамотной уборки ударил оппонента в глаз.

    Петроградский районный суд взыскал с агрессора 6 тысяч рублей.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что петербуржец погиб прошлой ночью после драки в кафе «Шаверма» в Купчино. После драки в полиции оказалась многонациональная группа, подозреваемый имеет уголовное прошлое.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    Всё чинно..... благородно.....по-петербуржски.......
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