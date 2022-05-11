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    Нефтебаза принудительно «проверила на ковид» два района Петербурга. Теперь проверят её

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    Химические ароматы, на которые жаловались жители центра Петербурга, отравляли жизнь не одному району города. Смольный просит Росприроднадзор и прокуратуру обратить внимание на источник запаха.

    Фото: Комитет по природопользованию Петербурга
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    Как сообщили в комитете по природопользованию 11 мая, на химический запах горожане жаловались не единожды. Мобильная экологическая служба фиксировала обращения в первой декаде месяца. Они приходились не только на Центральный, но и на Невский районы.

    «Максимальная концентрация запаха была отмечена у дома 15 по Глухоозёрскому шоссе, где расположено ООО «Невский мазут», — рассказали в Смольном. — Организация подлежит федеральному экологическому надзору, в связи с чем полученная информация направлена в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор для принятия соответствующих мер».

    В администрации Центрального района уточнили, что, по данным ЦУКС МЧС, лабораторные пробы воздуха соответствуют норме. Причиной неприятного запаха стал перелив нефтепродуктов на Глухоозёрском шоссе.

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    Читатели «Фонтанки» рассказывали о вони в ночь на субботу. Жалобы принимали в том числе газовщики, которые получили под тридцать сообщений, проверили и заявили, что это не газ.

    Фото: Комитет по природопользованию Петербурга

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