    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 17

    5 м/с, ю-з

    759мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Власти рассказали, что нюхали жители центра Петербурга этой ночью. Все дело в мазуте

    2455
    3 комментария

    Причиной химического запаха в Центральном районе Петербурга стала аварийная емкость с мазутом. Об этом 7 мая «Фонтанке» рассказали в районной администрации.

    По данным ЦУКС МЧС, источник вони находился на нефтебазе, расположенной на Глухоозёрском шоссе.

    В пресс-службе уточнили, что жалобы на запах поступали с 23:50 до 03:00, после этого сообщений не было.

    О неприятном запахе читатели «Фонтанки» из центра города также рассказывали в ночь на субботу. Местные жители предполагали, что он может быть связан с нефтепродуктами. Наличие природного газа пробы воздуха не выявили, говорили в ГРО «ПетербургГаз».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Фома Неверующий
    Спать надо ночью, а не нюхать
    VKuser86771196
    Хреново спать хотят, раз жалом водят.
    Батарейкин
    А в Московском стояла страшная вонь тухлятиной
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close