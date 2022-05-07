Власти рассказали, что нюхали жители центра Петербурга этой ночью. Все дело в мазуте

Причиной химического запаха в Центральном районе Петербурга стала аварийная емкость с мазутом. Об этом 7 мая «Фонтанке» рассказали в районной администрации.

По данным ЦУКС МЧС, источник вони находился на нефтебазе, расположенной на Глухоозёрском шоссе.



В пресс-службе уточнили, что жалобы на запах поступали с 23:50 до 03:00, после этого сообщений не было.



О неприятном запахе читатели «Фонтанки» из центра города также рассказывали в ночь на субботу. Местные жители предполагали, что он может быть связан с нефтепродуктами. Наличие природного газа пробы воздуха не выявили, говорили в ГРО «ПетербургГаз».

