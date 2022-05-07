Неладное учуяли жители центра Петербурга в воздухе ночью. Это не газ

В Центральном районе Петербурга в ночь на 7 мая чувствовался сильный химический запах, рассказали «Фонтанке» читатели.
В аварийной службе ГРО «ПетербургГаз» нам сообщили, что за ночь они отработали 28 вызовов по аналогичным жалобам. «Взятые на анализ пробы воздуха наличие природного газа не выявили», — уточнили газовики.
Местная жительница предполагает, что запах может быть связан с нефтепродуктами. «Позвонили в газовую службу, они сказали, что очень много звонков по этому поводу. Проверили, и это не запах газа, а возможно, каких-то нефтепродуктов. Откуда он идёт, им неизвестно», — написала она «Фонтанке».
Мы запросили подробности в администрации Центрального района.