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    Неладное учуяли жители центра Петербурга в воздухе ночью. Это не газ

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    7 комментариев

    В Центральном районе Петербурга в ночь на 7 мая чувствовался сильный химический запах, рассказали «Фонтанке» читатели.

    В аварийной службе ГРО «ПетербургГаз» нам сообщили, что за ночь они отработали 28 вызовов по аналогичным жалобам. «Взятые на анализ пробы воздуха наличие природного газа не выявили», — уточнили газовики.

    Местная жительница предполагает, что запах может быть связан с нефтепродуктами. «Позвонили в газовую службу, они сказали, что очень много звонков по этому поводу. Проверили, и это не запах газа, а возможно, каких-то нефтепродуктов. Откуда он идёт, им неизвестно», — написала она «Фонтанке».

    Мы запросили подробности в администрации Центрального района.

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    Комментарии (7)

    266525334
    Куда-то мы подкатываемся или откатываемся
    266320092
    Я не знаю, откуда оно придуло, но вчера в 11 вечера с собакой гуляла, в районе Стахановцев воняло чем-то типа ацетона. Понятно, окна на ночь закрыли.
    274760574
    Запах много лет по ночам шел с Московского вокзала, очевидно, что-то переливали. Жуткий химический запах, вполне вероятно, вредный для здоровья
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