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    В ДТП с грузовиками на Софийской пострадали три человека

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    Стали известны подробности серьезной аварии, которая уже три часа собирает пробку в Колпинском районе Петербурга. ДТП оказалось массовым и с пострадавшими.

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    В 11:40 на Софийской улице, за три километра до КАД, 30-летний водитель грузовой «ГАЗели» врезался в стоявший Hyundai, водитель которого менял колесо, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого 48-летний мужчина на Chevrolet Lanos въехал сначала в «ГАЗель», а затем — в Hyundai Solaris под управлением 44-летнего водителя.

    В результате ДТП водитель «Хёндэ» и пассажир «ГАЗели» получили тяжелые травмы, а водитель «ГАЗели» — средней тяжести. Пострадавших госпитализировали. «Грузчика зажало в машине. У водителя сломаны нога и ребра», — рассказывают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

    По данным «Яндекс.Пробок», движение по Софийской улице в сторону Петербурга все еще затруднено. В районе места аварии — почти трехкилометровая пробка.

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