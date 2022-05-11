Один фургон догнал другой и собрал на Софийской несколько скорых, пожарных и 3-километровую пробку

Серьезная авария с грузовыми автомобилями затруднила движение в Колпинском районе Петербурга днем 11 мая. На месте работают медики, одну из машин, со слов очевидца, пришлось резать.

На Софийской улице, примерно в 1,5 километра от КАД в сторону Колпино, столкнулись два грузовых фургона, сообщает читатель «Фонтанки». Судя по видео, «ГАЗель» компании-грузоперевозчика, двигаясь в сторону Петербурга, въехала сзади в фургон кондитеркой фабрики и сильно повредила себе кабину.

На месте видно как минимум две машины скорой помощи и пожарных. Со слов очевидца, из «ГАЗели» кого-то вырезали. Информация о пострадавших уточняется.

По данным «Яндекс.Пробок», движение по Софийской улице в районе места ДТП затруднено в обе стороны. Затор в направлении Петербурга растянулся почти на 3,5 километра и начинается от Усть-Ижорского шоссе. В сторону Колпино пробка — чуть более 1 километра.