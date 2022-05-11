    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 16

    6 м/с, ю-з

    754мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Один фургон догнал другой и собрал на Софийской несколько скорых, пожарных и 3-километровую пробку

    3761
    обсудить

    Серьезная авария с грузовыми автомобилями затруднила движение в Колпинском районе Петербурга днем 11 мая. На месте работают медики, одну из машин, со слов очевидца, пришлось резать.

    читатель «Фонтанки»

    На Софийской улице, примерно в 1,5 километра от КАД в сторону Колпино, столкнулись два грузовых фургона, сообщает читатель «Фонтанки». Судя по видео, «ГАЗель» компании-грузоперевозчика, двигаясь в сторону Петербурга, въехала сзади в фургон кондитеркой фабрики и сильно повредила себе кабину.

    На месте видно как минимум две машины скорой помощи и пожарных. Со слов очевидца, из «ГАЗели» кого-то вырезали. Информация о пострадавших уточняется.

    По данным «Яндекс.Пробок», движение по Софийской улице в районе места ДТП затруднено в обе стороны. Затор в направлении Петербурга растянулся почти на 3,5 километра и начинается от Усть-Ижорского шоссе. В сторону Колпино пробка — чуть более 1 километра.

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close