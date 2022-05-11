Минобороны РФ отчиталось о поражении почти 100 военных объектов Украины за ночь

Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ в течение минувшей ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ. Об этом в ходе ежедневного брифинга 11 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



По данным военного ведомства, ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов.

