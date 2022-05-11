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    Суд в Петербурге арестовал почтальона, подозреваемого в истязании детей

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    4 комментария

    Красногвардейский районный суд отправил в СИЗО Владимира Богушевича, подозреваемого в истязании своих пасынков. Об этом 11 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Следствие полагает, что 5 мая в квартире на Наставников мужчина неоднократно избивал руками, ногами и неустановленными предметами мальчиков двенадцати и двух лет. Богушевич заявил, что потерпевшие и свидетели его оговаривают, под стражу не хотел.

    СК возбудил уголовное дело об истязании 8 мая после того, как в больнице оказался 12-летний подросток. Отчим, работающий почтальоном, по версии следователей, систематически поколачивал пасынков. Семью менее чем за неделю до последнего избиения поставили на учет.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (4)

    Cashmare
    "арестовал почтальона, подозреваемого в истязании детей" - правильно так, а не эта очередная ахинея от мастера заголовков, подразумевающая, что не некий подозреваемый истязал детей какого-то почтальона
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