Суд в Петербурге арестовал почтальона, подозреваемого в истязании детей

Красногвардейский районный суд отправил в СИЗО Владимира Богушевича, подозреваемого в истязании своих пасынков. Об этом 11 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие полагает, что 5 мая в квартире на Наставников мужчина неоднократно избивал руками, ногами и неустановленными предметами мальчиков двенадцати и двух лет. Богушевич заявил, что потерпевшие и свидетели его оговаривают, под стражу не хотел.

СК возбудил уголовное дело об истязании 8 мая после того, как в больнице оказался 12-летний подросток. Отчим, работающий почтальоном, по версии следователей, систематически поколачивал пасынков. Семью менее чем за неделю до последнего избиения поставили на учет.