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    Петербуржец задержан за истязание детей. Старший из пасынков попал в больницу после того, как семью поставили на учёт

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании после того, как в больнице оказался 12-летний житель Красногвардейского района Петербурга. По версии следствия, его и младшего брата систематически бил отчим.

    Как стало известно «Фонтанке» 8 мая, в детскую больницу имени Раухфуса 12-летний пациент с ушибами головы поступил три дня назад. Пока медики занимались здоровьем пятиклассника, инспектор отдела по делам несовершеннолетних навестила его семью — менее чем за неделю до этого её поставили на учёт.

    Мальчика и его двухлетнего брата в квартире на проспекте Наставников растит 33-летняя мать, руку к их воспитанию прикладывает её 27-летний сожитель. Как и подруга, он работает почтальоном, оба приписаны к одному отделению.

    Мужчину, в багаже которого условный срок за угон, задержали. Беседа с ним и проверка условий, в которых живут дети, легли в основу дела по статье 117 Уголовного кодекса — «Истязание двух или более лиц». Следователи полагают, что оба мальчика систематически получали побои с начала апреля.

    Младший ребёнок госпитализирован в детскую больницу имени Филатова. 27-летний подозреваемый задержан на двое суток и помещён в изолятор временного содержания.

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