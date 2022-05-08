Петербуржец задержан за истязание детей. Старший из пасынков попал в больницу после того, как семью поставили на учёт

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании после того, как в больнице оказался 12-летний житель Красногвардейского района Петербурга. По версии следствия, его и младшего брата систематически бил отчим.

Как стало известно «Фонтанке» 8 мая, в детскую больницу имени Раухфуса 12-летний пациент с ушибами головы поступил три дня назад. Пока медики занимались здоровьем пятиклассника, инспектор отдела по делам несовершеннолетних навестила его семью — менее чем за неделю до этого её поставили на учёт.

Мальчика и его двухлетнего брата в квартире на проспекте Наставников растит 33-летняя мать, руку к их воспитанию прикладывает её 27-летний сожитель. Как и подруга, он работает почтальоном, оба приписаны к одному отделению.