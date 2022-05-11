«Высокая конкуренция — и высокие зарплатные ожидания». Директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов о рынке труда в ИТ-сфере

«Росатом» за последний год принял на работу около 100 айтишников в Петербурге, и потребность в новых квалифицированных кадрах продолжает расти. О том, почему такая необходимость возникает именно сейчас, какие информационные технологии востребованы в атомной компании и как в этом процессе задействована Северная столица, в интервью «Фонтанке» рассказал директор по информационным технологиям госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов.



Фото: предоставлено пресс-службой «Росатома» Поделиться Поделиться





— Сегодня без информационных технологий не обойтись, наверное, ни одной компании. Какие направления ИТ востребованы непосредственно в «Росатоме»?

— В периметре «Росатома» 13 отраслевых ИТ-организаций, аккредитованных Минцифрой России. Мы работаем с системами математического и имитационного моделирования (включая CAE), системами управления жизненным циклом изделия (PLM), системами управления основными фондами предприятия (EAM), системами управления производственными процессами (MES, LIMS и другие), системами проектирования сооружений (BIM), и это далеко не весь список. Так что мы можем определенно сказать, что «Росатом» — это про ИТ.



ИТ-интегратором и основной движущей силой цифрового апгрейда госкорпорации является входящее в ее структуру АО «Гринатом». ИТ-блок «Гринатома» ведет собственную разработку ПО, разрабатывает программных роботов, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение. «Гринатом» лицензирован в качестве разработчика безопасного ПО.

— Какие проекты были реализованы за последнее время и находятся сейчас в работе?

— Наш флагманский проект — «АТОМКОР», автоматизированная система управления человеческим капиталом, зарегистрированная в реестре российского ПО.

Среди собственных разработок — система автоматизированной миграции и управления гибридной инфраструктурой рабочих станций «Атом.Порт», интеграционная платформа «Атом.Мост», платформа для проведения интерактивных онлайн-опросов «Мой голос».

Мы работаем над созданием Единой отраслевой импортонезависимой системы для автоматизации закупочной деятельности «ЕОС-Закупки 2.0». Наше цифровое решение «Бриф» объединяет всю информацию по потенциальным участникам закупки, поставщикам, их продукции и ценам в рамках единого ресурса.



Мы также готовим защищенные корпоративные решения для внешних клиентов по созданию импортозамещенных ТАРМ (типовых автоматизированных рабочих мест. — Прим. ред.) на базе «Атомдаты» — облачных решений концерна «Росэнергоатом» и уникальный проект федерального значения по созданию Единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути.

В целом мы активно работаем в направлении импортозамещения — 89 отраслевых решений нашей собственной разработки уже включено в реестр российского ПО. Госкорпорация также является значимым потребителем отечественных рыночных продуктов. В 2021 году «Росатом» стал одним из учредителей Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования.

— В чем, по-вашему, особенность работы в ИТ-сфере?

— В формате. К примеру, ИТ-команда «Гринатома» работает преимущественно удаленно: компания представлена в 33 городах России. При этом у каждого филиала может быть своя условная специализация. Например, филиал в Санкт-Петербурге уделяет особое внимание таким направлениям, как 1°С, порталы и информационная безопасность, активно наращивает компетенции по ТАРМ. Сейчас мы планируем расширять направления и набирать новых сотрудников — как в Санкт-Петербурге, так и в других городах. Все процессы в командах выстроены по Scrum и Agile, присутствует горизонтальная иерархия.



— Сколько сотрудников вам необходимо нанять на сегодняшний момент?

— Только в прошлом году коллеги из «Гринатома» закрыли более 1 200 ИТ-вакансий, в том числе около 100 из них — в Петербурге. В 2022 году их число должно увеличиться в 1,5 раза. Сотрудником «Росатома» может стать ИТ-специалист из любого города России. Причем как с релокацией, так и работая удаленно. Для этого надо просто подать свое резюме и успешно пройти собеседование.

— Часть компаний ушли из России за последние 2 месяца, а с ними уехали и некоторые сотрудники. Не возникает ли трудностей при поиске специалистов?

— Не все же уехали — и мы видим, что к нам приходят в том числе специалисты из компаний, прекративших свою деятельность в России. Приходят и поодиночке, и целыми командами. Некоторые ИТ-специалисты в прошлом — основатели собственных технологических стартапов.

— Какие специалисты сейчас востребованы на рынке?

— Сейчас основной запрос идет на бэкенд- и фронтенд-разработчиков в различных стеках, DevOps-инженеров, бизнес- и системных аналитиков, а также тестировщиков. Можно посмотреть конкретные вакансии на сайтах подбора персонала или на нашем карьерном портале. Но вообще мы ждем специалистов на разных стадиях жизненного цикла: разработка, аналитика, управление ИТ-проектами, тестирование, автоматизация ИТ-инфраструктуры, UX/UI-дизайнеры, DevOps, ИТ-поддержка.



— Есть ли какие-то требования к будущим сотрудникам?

— Нам в первую очередь нужны те, кто занимается инфраструктурой, технической поддержкой, открытыми технологиями, кто умеет работать с системным и прикладным ПО, кто разбирается в управлении жизненным циклом в машиностроении и промышленном строительстве. Востребованы также умение работать с технологиями корпоративной мобильности с учетом информационной безопасности.

— Как вы оцениваете сейчас состояние рынка труда в ИТ-сфере?

— Несмотря на волнения последних месяцев, рынок труда в ИТ сохраняет ряд специфических черт. Это высокая конкуренция работодателей и, как следствие, высокие зарплатные ожидания специалистов, это возможность удаленной работы и желание постоянно двигаться вперед. Уже через полгода работы эксперт может захотеть перейти к поискам новых проектов и задач. Плюс, если компания может предложить внутренние траектории развития. В госкорпорации мы уделяем этому большое внимание.

При этом мы понимаем, что важно не только искать экспертов на рынке, но и выращивать собственных. Мы активно работаем с вузами, приглашаем на стажировки студентов. 73 % стажеров остаются на постоянный контракт. Сегодня есть возможность пройти стажировки по направлениям: 1°С, Web, Java, SAP.



— Если кто-то еще только думает пойти в ИТ, что бы вы посоветовали выбрать?

— Тем, кто только выбирает свой путь в ИТ, я бы посоветовал обратить внимание на такие профессии, как дизайнер киберфизических систем, дизайнер новых материалов и технологий, проектировщик промышленной робототехники, инженер цифрового моделирования. Это профессии ближайшего будущего.

— В последние месяцы на федеральном уровне много говорят про льготы для айтишников. «Росатом» всё же не совсем ИТ-компания. Могут ли ваши сотрудники рассчитывать на льготы?

— На текущий момент Минцифрой аккредитовано 13 ИТ-компаний, входящих в структуру «Росатома». Это означает, что их сотрудники могут претендовать на все льготы, определенные указом президента и распоряжениями правительства РФ. Это и льготы в области налогообложения, и отсрочка от призыва, а с недавнего времени — и ипотека.

Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»