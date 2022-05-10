Минобороны продолжает докладывать о спецоперации на острове Змеиный

«Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них девять — ударные «Байрактар-ТБ2», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди прочего сообщается, что днём 10 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили в данном районе украинский беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2».

В вечернем отчёте о ходе военной спецоперации на Украине Министерство обороны РФ продолжает рассказывать о боевых действиях на острове Змеиный.

Минобороны перечисляет и другие потери противника на Змеином, в том числе указывается, что погибло более 50 человек.



24 февраля президент Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям.

