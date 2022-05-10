    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 7

    3 м/с, ю-з

    762мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Боевые действия на Украине

    Минобороны продолжает докладывать о спецоперации на острове Змеиный

    6110

    В вечернем отчёте о ходе военной спецоперации на Украине Министерство обороны РФ продолжает рассказывать о боевых действиях на острове Змеиный.

    Среди прочего сообщается, что днём 10 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили в данном районе украинский беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2».

    «Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них девять — ударные «Байрактар-ТБ2», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    Минобороны перечисляет и другие потери противника на Змеином, в том числе указывается, что погибло более 50 человек.

    24 февраля президент Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close