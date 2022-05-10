До нуля и навсегда: Германия резко прощается с российскими энергоносителями

Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до «нуля», и это навсегда, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве 10 мая.



«Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — цитирует заявление Бербок РИА Новости.



Министр иностранных дел Германии сделала заявление после того, как 10 мая во время поездки на Украину неожиданно посетила Бучу, пригород Киев, где пообщалась с местными жителями.

