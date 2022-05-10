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    До нуля и навсегда: Германия резко прощается с российскими энергоносителями

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    69 комментариев

    Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до «нуля», и это навсегда, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве 10 мая.

    «Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — цитирует заявление Бербок РИА Новости.

    Министр иностранных дел Германии сделала заявление после того, как 10 мая во время поездки на Украину неожиданно посетила Бучу, пригород Киев, где пообщалась с местными жителями.

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    Комментарии (69)

    Андрей К._5e4ce28835681
    Об энергетической безопасности Германии Анна Лена не слышала. Главное для неё - ах, плохая Россия поставляет газ - а это так опасно, страшно и ужасно.
    angel of death
    солнечные панели у них есть, ветряки у них есть... будут развивать ГРЭС и АЭС... ну ещё может чёрной материей удастся разжиться в андройном коллайдере... было бы желание - кто хочет, тот может работать в этом мире... не все сидят на печи десятилетиями ...
    chip1
    А что там в Буче, что подействовало так на потомка нацистских палачей, вдоль дороги мертвые стоят и тишина?
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