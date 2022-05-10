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    AFP: Глава МИД Германии приехала в Бучу

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    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 10 посетила город Буча в Киевской области Украины, передаёт агентство «Франс Пресс». Визит не анонсировался заранее.

    «Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе неожиданной поездки на Украину во вторник посетила Бучу, пригород Киева», — цитирует РИА Новости сообщение.

    В Буче Бербок, по данным агентства, провела встречу с местными жителями.

    24 февраля президент России Путин объявил о проведении военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям.

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