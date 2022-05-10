AFP: Глава МИД Германии приехала в Бучу

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 10 посетила город Буча в Киевской области Украины, передаёт агентство «Франс Пресс». Визит не анонсировался заранее.
«Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе неожиданной поездки на Украину во вторник посетила Бучу, пригород Киева», — цитирует РИА Новости сообщение.
В Буче Бербок, по данным агентства, провела встречу с местными жителями.
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