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    Петербургские полицейские привезли сладкие подарки детям ЛНР

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    8 комментариев

    В День Победы сотрудники ГУ МВД Петербурга и области посетили детский санаторий «Незабудка» в Луганске.

    Там, как сообщает пресс-служба МВД ЛНР 10 мая, они посетили детей с прифронтовых и освобожденных территорий Луганской Народной Республики.

    «В этот день хочу поздравить вас с великим праздником — днем нашей Победы над фашизмом. Пожелать вам счастья, здоровья, любви и удачи. Все, что от нас зависит, мы отдадим вам, приумножим, и все у нас в жизни будет прекрасно!» — так обратился к ребятам командир сводного отряда полиции петербургского главка Сергей Музыка.

    Он передал детям сладкие подарки. Дети в свою очередь показали полицейским из Петербурга концерт.

    «Фонтанка» писала, что сводный отряд добровольцев из сотрудников ГУ МВД в 130 человек улетел в ЛНР и ДНР спецбортом из Пулково 5 мая.

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    Комментарии (8)

    VKuser174198221
    То есть они туда приехали конфеты раздавать......Вспоминаю хронику советских времен про Афганистан: ограниченный контингент раздает одеяла....вручает глобусы.....
    07A
    У вас. В же платите налоги? Платите аккуратнее, а то мне должны скоро еще раз пенсию повысить. Спасибо!
    274655793
    А где деньги взяли?
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