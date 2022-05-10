Петербургские полицейские привезли сладкие подарки детям ЛНР

В День Победы сотрудники ГУ МВД Петербурга и области посетили детский санаторий «Незабудка» в Луганске.
Там, как сообщает пресс-служба МВД ЛНР 10 мая, они посетили детей с прифронтовых и освобожденных территорий Луганской Народной Республики.
«В этот день хочу поздравить вас с великим праздником — днем нашей Победы над фашизмом. Пожелать вам счастья, здоровья, любви и удачи. Все, что от нас зависит, мы отдадим вам, приумножим, и все у нас в жизни будет прекрасно!» — так обратился к ребятам командир сводного отряда полиции петербургского главка Сергей Музыка.
Он передал детям сладкие подарки. Дети в свою очередь показали полицейским из Петербурга концерт.
«Фонтанка» писала, что сводный отряд добровольцев из сотрудников ГУ МВД в 130 человек улетел в ЛНР и ДНР спецбортом из Пулково 5 мая.