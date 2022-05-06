130 добровольцев из полиции Петербурга улетели на признанную Россией землю

ГУ МВД отправило в ДНР И ЛНР солидный отряд своих сотрудников. «Фонтанка» узнала, как их отбирали и почему не взяли с собой оперативников уголовного розыска.

К обеду 5 мая спецборт, вылетевший утром из Пулково, приземлился в одном из аэропортов возле Ростова-на-Дону. Туда прибыли 130 сотрудников спецполка ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (базируется на 19-й линии Васильевского острова). По информации «Фонтанки», они будут помогать в охране объектов на недавно признанных правительством РФ территориях Донецкой и Луганской народных республик. Насколько известно нашему изданию, экипировку и вооружение им выдали в Петербурге.



Изначально же центральным аппаратом МВД была поставлена задача нашему полицейскому главку сформировать сводный отряд из сотрудников патрульно-постовой и оперативной служб. При получении этой команды некая форма заявки разошлась и по подразделениям уголовного розыска. Если честно, их руководители, естественно, не горели желанием отдавать на такой срок своих лучших подчиненных. Однако процедура отбора упростилась.