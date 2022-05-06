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    130 добровольцев из полиции Петербурга улетели на признанную Россией землю

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    64 комментария

    ГУ МВД отправило в ДНР И ЛНР солидный отряд своих сотрудников. «Фонтанка» узнала, как их отбирали и почему не взяли с собой оперативников уголовного розыска.

    К обеду 5 мая спецборт, вылетевший утром из Пулково, приземлился в одном из аэропортов возле Ростова-на-Дону. Туда прибыли 130 сотрудников спецполка ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (базируется на 19-й линии Васильевского острова). По информации «Фонтанки», они будут помогать в охране объектов на недавно признанных правительством РФ территориях Донецкой и Луганской народных республик. Насколько известно нашему изданию, экипировку и вооружение им выдали в Петербурге.

    Изначально же центральным аппаратом МВД была поставлена задача нашему полицейскому главку сформировать сводный отряд из сотрудников патрульно-постовой и оперативной служб. При получении этой команды некая форма заявки разошлась и по подразделениям уголовного розыска. Если честно, их руководители, естественно, не горели желанием отдавать на такой срок своих лучших подчиненных. Однако процедура отбора упростилась.

    Как выяснила «Фонтанка», процесс уговоров и агитации отменился сам собой. Все уехавшие в командировку вызвались добровольно. В том числе и 20 оперативников уголовного розыска. Но всё же 5 мая отряд улетел без них.

    Причина также известна журналисту нашего издания. Изначально предполагалось, что опера будут оказывать помощь по своей линии местным сотрудникам. Объем функционала здесь имеет очень широкий спектр — от налаживания работы соответствующих информационных баз до непосредственной учебы оперативно-разыскной деятельности. Однако в последний момент эту цель посчитали преждевременной, и люди остались на своих рабочих местах.

    Командировка сотрудников спецполка продлится 180 дней.

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    Комментарии (64)

    KGB has yo
    бутылки из-под шампанского и швабры взяли свои.
    263898651
    Только бы там не пластиковые стаканчики))
    Dud
    Берегите себя парни и возвращайтесь назад с победой!
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