Белоруссия объявила о разворачивании сил спецопераций из-за ситуации на Украине

Вооружённые силы Белоруссии отреагируют на увеличение группировки сил у своих границ, в том числе на Украине, заявил первый заместитель министра обороны республики генерал-майор Виктор Гулевич.



«Созданная вооруженными силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20 000 человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», — говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении Гулевича.

