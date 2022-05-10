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    Боевые действия на Украине

    Белоруссия объявила о разворачивании сил спецопераций из-за ситуации на Украине

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    12 комментариев

    Вооружённые силы Белоруссии отреагируют на увеличение группировки сил у своих границ, в том числе на Украине, заявил первый заместитель министра обороны республики генерал-майор Виктор Гулевич.

    «Созданная вооруженными силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20 000 человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», — говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении Гулевича.

    Там же отмечается, что США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у границ Белоруссии, а появление в акватории Средиземного и Балтийского морей группировки, несущей крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличение авиационной группировки в странах Польши и Балтии «свидетельствует о нарастающей угрозе для Республики Беларусь».

    «В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на Западное и Северо-Западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование», — говорится в заявлении.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не собирается участвовать в российской спецоперации на Украине.

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    Комментарии (12)

    Piter Russo
    То есть чего-то с Польши перехватили такое что вынуждает к активным действиям..
    267081996
    И всё заверте...
    267288717
    Развёртывание ВС РБ, четыре (пока) отставки губернаторов за 1 день... Завтрашний, послепраздничный день будет не менее интересен, чем 24 февраля.
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