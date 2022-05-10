Белоруссия объявила о разворачивании сил спецопераций из-за ситуации на Украине

Вооружённые силы Белоруссии отреагируют на увеличение группировки сил у своих границ, в том числе на Украине, заявил первый заместитель министра обороны республики генерал-майор Виктор Гулевич.
«Созданная вооруженными силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20 000 человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», — говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства заявлении Гулевича.
Там же отмечается, что США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у границ Белоруссии, а появление в акватории Средиземного и Балтийского морей группировки, несущей крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличение авиационной группировки в странах Польши и Балтии «свидетельствует о нарастающей угрозе для Республики Беларусь».
«В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на Западное и Северо-Западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование», — говорится в заявлении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не собирается участвовать в российской спецоперации на Украине.