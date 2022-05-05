Лукашенко: Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации на Украине

Белоруссия не планирует участвовать в российской спецоперации на Украине. Об этом 5 мая заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью Associated Press.



«Мы не собираемся принимать участия в специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости», – сказал он (цитата по БелТА).



При этом Лукашенко считает необходимым остановить боевые действия. «Потом мы разберемся, кто прав, кто виноват. Надо остановить гибель людей. И это сегодня в руках даже не Зеленского – это в руках прежде всего Вашингтона и Лондона», – считает президент.

