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    Боевые действия на Украине

    Лукашенко: Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации на Украине

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    Белоруссия не планирует участвовать в российской спецоперации на Украине. Об этом 5 мая заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью Associated Press.

    «Мы не собираемся принимать участия в специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости», – сказал он (цитата по БелТА).

    При этом Лукашенко считает необходимым остановить боевые действия. «Потом мы разберемся, кто прав, кто виноват. Надо остановить гибель людей. И это сегодня в руках даже не Зеленского – это в руках прежде всего Вашингтона и Лондона», – считает президент.

    Он также уверен, что в этот конфликт уже втянут блок НАТО, и завершить его можно «в течение недели», если бы Великобритания и США были бы заинтересованы в этом.

    «Фонтанка» писала, что в этом интервью Лукашенко высказывал мнение о том, что спецоперация на Украине «затянулась».

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