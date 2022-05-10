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    В Госдуме прокомментировали фото с преступниками Бонни и Клайдом на праздничном концерте Первого канала

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    9 комментариев

    Инцидент с появлением снимка американских преступников в фотохронике на праздничном концерте Первого канала требует тщательного анализа, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, возможно, имел место заказ.

    В комментарии радиостанции «Говорит Москва» 10 мая Нилов сообщил о проведении официальных проверок.

    «Во-первых, ситуация, конечно, некрасивая, неприятная, даже можно сказать — ужасная. Но, прежде чем делать выводы, давайте разберёмся, что произошло. Может быть, человека ввели в заблуждение, может быть, там есть иные заказчики — третьи лица, которые должны понести ответственность, а может быть, это вообще недоразумение», — сказал Нилов.

    Он призвал не делать скоропалительных выводов.

    «Я не хочу делать преждевременных выводов, пока не разберутся и не поймут, что же произошло, кто прав, кто виноват в этом инциденте. Дальше, если все факты будут установлены, у нас у правоохранителей есть все сегодня инструменты для того, чтобы в рамках нашего правового поля применять соответствующие санкции. Самое главное — разобраться и понять, какой был умысел либо не было умысла, был ли провокатор, был ли заказчик либо было глупое мерзкое недоразумение. Давайте дождёмся официальных результатов тех проверок, которые сегодня проводятся», — отметил депутат.

    Напомним, во время праздничного концерта на Первом канале 9 мая среди кадров военной фотохроники попалась фотография, очень похожая на снимок двух американских преступников, известных как Бонни и Клайд. Сравните их в новости «Фонтанки».

    Бонни Паркер и Клайд Бэрроу — американские грабители времён Великой депрессии. В их банду входило ещё несколько человек. Они грабили банки, магазины, заправки. Считается, что по их вине погибли как минимум девять полицейских и несколько гражданских лиц. Бонни и Клайд были убиты 23 мая 1934 года.

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    Комментарии (9)

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    Бездари - наверное, искали фотографии для оформления концерта в соответствующем временном архиве и скачали понравившиеся не разбираясь, кто на них, собственно, изображён. Ну а теперь, конечно, кому-то надо на звёздочки и премию зарабатывать, искать вражеских агентов, не пропадать же добру зазря..
    Эд Хэммет
    9 Мая во время праздничного концерта фото американских гангстеров было очень уместно. На счету банды 9 убитых полицейских. Главарей банды уничтожили в 1934 году.
    274752513
    это вам не фото власова на сайт бессмертного полка включить, тут на всю страну ремиз!
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