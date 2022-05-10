В Госдуме прокомментировали фото с преступниками Бонни и Клайдом на праздничном концерте Первого канала

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» 10 мая Нилов сообщил о проведении официальных проверок.



«Во-первых, ситуация, конечно, некрасивая, неприятная, даже можно сказать — ужасная. Но, прежде чем делать выводы, давайте разберёмся, что произошло. Может быть, человека ввели в заблуждение, может быть, там есть иные заказчики — третьи лица, которые должны понести ответственность, а может быть, это вообще недоразумение», — сказал Нилов.



Он призвал не делать скоропалительных выводов.



«Я не хочу делать преждевременных выводов, пока не разберутся и не поймут, что же произошло, кто прав, кто виноват в этом инциденте. Дальше, если все факты будут установлены, у нас у правоохранителей есть все сегодня инструменты для того, чтобы в рамках нашего правового поля применять соответствующие санкции. Самое главное — разобраться и понять, какой был умысел либо не было умысла, был ли провокатор, был ли заказчик либо было глупое мерзкое недоразумение. Давайте дождёмся официальных результатов тех проверок, которые сегодня проводятся», — отметил депутат.

