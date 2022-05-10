Слишком взрослый. Сразу два российских губернатора покинули посты

Сразу два российских губернатора 10 мая объявили, что покидают посты: сначала глава Томской области, затем Кировской.



Томской губернатор Сергей Жвачкин, занимавший пост с 2012 года, так объяснил своё решение: «20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым».



Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что за 5 лет власти региона сделали большой шаг в дорожном строительстве, в развитии коммунальной сферы. И что теперь все позитивные начинания в Кировской области он будет поддерживать на федеральном уровне.