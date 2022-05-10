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    Слишком взрослый. Сразу два российских губернатора покинули посты

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    8 комментариев

    Сразу два российских губернатора 10 мая объявили, что покидают посты: сначала глава Томской области, затем Кировской.

    Томской губернатор Сергей Жвачкин, занимавший пост с 2012 года, так объяснил своё решение: «20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым».

    Губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил, что за 5 лет власти региона сделали большой шаг в дорожном строительстве, в развитии коммунальной сферы. И что теперь все позитивные начинания в Кировской области он будет поддерживать на федеральном уровне.

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    Комментарии (8)

    Dmitry Antonov
    Кто-то из сотрудников ФСО увольняется?
    AGP
    Александр Дмитрич, а вам через 9 дней 66 исполнится.
    К инициативе С. Жвачкина не желаете присмотреться?
    274752513
    надеюсь, хоть пенсии тысяч семнадцать насчитают? макарошки-то, чай, не бесплатные!
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