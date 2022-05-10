Лукашенко: Россия поможет Белоруссии сделать свои «Искандеры»

Россия поможет Белоруссии в сфере ракетного производства, в том числе в изготовлении аналогов ракетных комплексов «Искандер», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как передает 10 мая государственное информагентство БелТА, Лукашенко рассказал, что в Белоруссии создают новую ракету образца «Искандеров», и президент РФ Владимир Путин якобы поставил задачу главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину «немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали «Искандер».
Несколько недель назад президент Белоруссии пообещал вместе с Россией показать миру «кузькину мать».