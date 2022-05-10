    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, зап

    766мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Лукашенко: Россия поможет Белоруссии сделать свои «Искандеры»

    1619
    9 комментариев

    Россия поможет Белоруссии в сфере ракетного производства, в том числе в изготовлении аналогов ракетных комплексов «Искандер», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Как передает 10 мая государственное информагентство БелТА, Лукашенко рассказал, что в Белоруссии создают новую ракету образца «Искандеров», и президент РФ Владимир Путин якобы поставил задачу главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину «немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали «Искандер».

    Несколько недель назад президент Белоруссии пообещал вместе с Россией показать миру «кузькину мать».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    Денеб
    У Александра Григорьича очередное раздвоение......
    265055770
    С кем он воевать собрался? Белоруссия вон даже в спецоперации не участвует.
    СлаваРоссии
    Как затряслись от страха поклонники пентагона и евробюрократии! Так и надо! Молодец батька! Так держать! Мы едины и непобедимы!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close