Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вместе с Россией показать миру «кузькину мать». Так он ответил на вопрос, покажут ли две страны, что такое интеграция от Бреста до Владивостока.



«Показали, еще не это покажем, — сказал Лукашенко. — Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: «Слушай, Владимир Владимирович, мы им покажем кузькину мать».



Накануне белорусский лидер вместе с российским коллегой посетили космодром Восточный. Там Лукашенко, комментируя вопрос об ограничительных мерах, сказал санкциям и Западу «досвидос».

