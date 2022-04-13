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    Лукашенко пообещал вместе с Россией показать миру «кузькину мать»

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    5 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вместе с Россией показать миру «кузькину мать». Так он ответил на вопрос, покажут ли две страны, что такое интеграция от Бреста до Владивостока.

    «Показали, еще не это покажем, — сказал Лукашенко. — Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: «Слушай, Владимир Владимирович, мы им покажем кузькину мать».

    Накануне белорусский лидер вместе с российским коллегой посетили космодром Восточный. Там Лукашенко, комментируя вопрос об ограничительных мерах, сказал санкциям и Западу «досвидос».

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    Комментарии (5)

    Piter Russo
    Нужно больше экспрессии!
    angel of death
    сами не жили и другим не дадут...
    достаточно посмотрет уровень развития всяких сёл/посёлков, с деревнскими воняющими сортирами и покосившимися избушками, чтобы понять о чём я...
    Fedorov1983
    ай да молодец
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