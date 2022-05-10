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    Владелец IKEA сказал, сколько еще сможет платить работникам в России

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    7 комментариев

    Мебельный гигант IKEA продлил период выплаты заработной платы почти 15 тысячам сотрудников в России на три месяца, то есть до августа, сообщил владелец компании.

    «Нам удалось продлить этот срок до шести месяцев. Мы продолжаем следить, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере развития ситуации», — заявил 10 мая в интервью Reuters Толга Онку, владелец IKEA Ingka Group.

    Он добавил, что для выплат будут использованы активы компании внутри России. И отказался комментировать возможный полный уход IKEA из страны.

    Как писала «Фонтанка», в начале марта компания IKEA объявила о приостановке работы магазинов в России и Белоруссии минимум на три месяца.

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    Комментарии (7)

    265939387
    Ладно. Пусть вывесят портреты ВВП и российские флаги, и могут открываться. Если хором споют гимн России.
    PROM
    никуда не уйдут, так как для начала им надо свои ТЦ продать
    274655793
    Пускай теперь до пенсии платят.
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