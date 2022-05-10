18-летний парень на «Гольфе» выехал под поезд в Псковской области. Сам выжил, а юные пассажиры погибли

Два человека погибли и ещё двое пострадали в ДТП с поездом в Себежском районе Псковской области. Все — молодые люди, которым не исполнилось и 20 лет.
Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, ДТП случилось 10 мая в 00:25 на железнодорожной станции в посёлке Идрица. По предварительной версии, 18-летний водитель «Фольксвагена Гольф» поехал через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Поезд затормозить не успел. Очевидцы говорят, что от молодёжи из «Гольфа» исходил запах алкоголя.
Сам виновник аварии выжил. Его и 17-летнего пассажира доставили в больницу. А двое других пассажиров, 17 и 19 лет, погибли.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД и СК на транспорте.