Минобороны сообщает о выходе Народной милиции на границу ЛНР

«Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики. В результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения», — говорится в сообщении Минобороны.

В очередном отчёте о ходе военной спецоперации на Украине российское Министерство обороны 10 мая объявляет о продвижении сил ЛНР.

Также отмечается, что за ночь оперативно-тактическая и армейская авиация поразила «16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», а ракетные войска и артиллерия — 33 пункта управления, сотни районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять складов около Николаева и Мирного в Николаевской области.



24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям.

