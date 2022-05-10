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    Боевые действия на Украине

    Штаб обороны ДНР: Из Мариуполя за сутки эвакуировали 400 человек

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    За сутки, с 8:00 9 мая до 8:00 10 мая, из Мариуполя в Безыменное (Новоазовский район Донецкой области) эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей. Их разместили в пункте оказания помощи эвакуируемому населению МЧС, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

    «Всего за период с 5 марта по 08:00 10 мая в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 29 962 человека», — отмечается в телеграм-канале штаба.

    В сообщении указаны телефоны, по которым можно обратиться для поиска пропавших родственников.

    9 мая в больнице интенсивного лечения Мариуполя, по данным штаба, были осмотрены 55 человек, проведено пять операций, на стационарном лечении находятся 178 пациентов. В больнице скорой медицинской помощи Мариуполя принято 109 человек, проведено 11 операций, на стационарном лечении находятся 172 пациента.

    Бои за Мариуполь начались ещё в конце февраля.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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