Штаб обороны ДНР: Из Мариуполя за сутки эвакуировали 400 человек

За сутки, с 8:00 9 мая до 8:00 10 мая, из Мариуполя в Безыменное (Новоазовский район Донецкой области) эвакуированы 400 человек, в том числе 70 детей. Их разместили в пункте оказания помощи эвакуируемому населению МЧС, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.



«Всего за период с 5 марта по 08:00 10 мая в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 29 962 человека», — отмечается в телеграм-канале штаба.



В сообщении указаны телефоны, по которым можно обратиться для поиска пропавших родственников.



9 мая в больнице интенсивного лечения Мариуполя, по данным штаба, были осмотрены 55 человек, проведено пять операций, на стационарном лечении находятся 178 пациентов. В больнице скорой медицинской помощи Мариуполя принято 109 человек, проведено 11 операций, на стационарном лечении находятся 172 пациента.

