Япония расширила санкционные списки. Включены Мишустин, Нургалиев, родственники Тимченко

МИД Японии 10 мая опубликовал расширенные антироссийские санкционные списки, о которых ранее объявил премьер-министр Фумио Кисида.



Как сообщает ТАСС, в обновлённый список вошли более 130 человек, в отношении которых применят заморозку активов и другие меры. Среди них премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, руководители ЛНР и ДНР, родственники Геннадия Тимченко.



В перечень организаций, связанных, по мнению японской стороны, с оборонной отраслью, добавлены 70 компаний, включая «Алмаз-Антей». Против них введены экспортные санкции.

