Япония расширила санкционные списки. Включены Мишустин, Нургалиев, родственники Тимченко

МИД Японии 10 мая опубликовал расширенные антироссийские санкционные списки, о которых ранее объявил премьер-министр Фумио Кисида.
Как сообщает ТАСС, в обновлённый список вошли более 130 человек, в отношении которых применят заморозку активов и другие меры. Среди них премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, руководители ЛНР и ДНР, родственники Геннадия Тимченко.
В перечень организаций, связанных, по мнению японской стороны, с оборонной отраслью, добавлены 70 компаний, включая «Алмаз-Антей». Против них введены экспортные санкции.
В общей сложности в санкционные списки Японии входят более 200 российских компаний и организаций, а также более 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР.
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