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    Япония расширила санкционные списки. Включены Мишустин, Нургалиев, родственники Тимченко

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    1 комментарий

    МИД Японии 10 мая опубликовал расширенные антироссийские санкционные списки, о которых ранее объявил премьер-министр Фумио Кисида.

    Как сообщает ТАСС, в обновлённый список вошли более 130 человек, в отношении которых применят заморозку активов и другие меры. Среди них премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, руководители ЛНР и ДНР, родственники Геннадия Тимченко.

    В перечень организаций, связанных, по мнению японской стороны, с оборонной отраслью, добавлены 70 компаний, включая «Алмаз-Антей». Против них введены экспортные санкции.

    В общей сложности в санкционные списки Японии входят более 200 российских компаний и организаций, а также более 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР.

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    Комментарии (1)

    Dmitry Antonov
    "Россия отправила новый пакет санкций в пакет с остальными" - эта шутка ещё в ходу у пропагандистов? И ещё смешит кого-нибудь?
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