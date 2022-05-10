Не переварили? Возвращаем здоровье после шашлычных выходных

С точки зрения здоровья, лучше всего запивать шашлык обычной водой, но если хочется алкоголя — подойдет вино Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Выходные заканчиваются, впереди трудовые будни, а позади у многих дачные посиделки с шашлыками и алкоголем. Если такими посиделками вы в праздничные дни увлекались достаточно активно, то они могут не пройти незаметно для организма. Конечно, лучше бы с самого начала было не увлекаться, но сделанного не воротишь, поэтому сегодня разбираемся, как восстановиться после праздников.

Первая помощь

Зная, что планируется застолье с обилием вкусной, но не самой полезной еды, стоит заранее купить ферменты. Если не купили заранее — надеемся, у вас под рукой есть аптека. Полиферментные препараты можно применить, если почувствуете тяжесть в желудке, тошноту, отрыжку, или просто с едой в качестве профилактики, если знаете, что такие последствия свойственны вашему организму. Диетологи советуют использовать препараты с 10 тысячами международных единиц (это написано на упаковке, можно также уточнить у фармацевта).



Если вы переели так, что уже не до ферментов, то экстренный способ помочь желудку, к сожалению, только один — вызвать рвоту. До этого лучше не доводить, но иногда выбора уже нет. Кстати, если человек перебрал с алкоголем, то это тоже лучший выход.

— Если кто-то перебрал и появляется рвота — нужно дать ему обычной чуть теплой воды, как минимум пол-литра, и устроить промывание желудка. Чем раньше, тем лучше, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — За счет того, что во время рвоты произошла потеря электролитов, после необходима минеральная вода без газа для восстановления электролитного баланса. Минимум два стакана придется выпить мелкими глотками не торопясь. Если какое-то время уже прошло, то поможет прием энтеросорбентов.

Если у перебравшего появляется не только рвота, но и спутанное сознание, разговор идет об отравлении, и тут уже может понадобиться скорая. Если человек в сознании и всё понимает, но симптомы не проходят — можно обратиться к врачам в приемный покой.

Что делать дальше



К сожалению, последствия майских шашлыков могут преследовать нас не один вечер. Регулярные переедания могут привести к серьезным последствиям, но даже разовая акция может быть опасна.

— Разовые переедания особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями, не только пищеварительного тракта, но и сердечно-сосудистой системы, при сахарном диабете, когда в обычной жизни вне праздника они придерживаются диетического питания. Таким образом, праздничные переедания повышают риски обострения хронического гастрита, холецистита, панкреатита, — говорит гастроэнтеролог Вероника Черанева.

Если у вас есть хроническое заболевание, то при обострении нужно обратиться к врачу или начать самостоятельно выписанную вам ранее терапию — для многих пациентов врачи заранее разрабатывают лекарственные схемы на случай обострения. Главное, пользуйтесь назначениями врача, а не советами из интернета. Но и здоровым людям после открытия шашлычного сезона может быть нелегко.

— Если человек переел — шашлыки, салаты на майонезе, сложносочиненные салаты, разные виды сыров, копченостей вперемешку с алкоголем, на следующий день одним ферментом, безусловно, не обойтись, — говорит Галина Барташевич. — Выходом из такого питания может быть овсяная кашка, легкие гарниры, например цветная капуста или брокколи, несложные супы-пюре, приготовленные на нежирных кусках мяса, и адекватное потребление жидкости. Можно выпить 1–2 стакана минеральной воды без газа, обязательно под прикрытием полиферментных препаратов и спазмолитиков. Если человек понимает, что он не может самостоятельно прийти в форму (сохраняются тошнота, повышенное газообразование, неустойчивый стул, боли в животе. — Прим. ред.), безусловно, лучше вовремя обратиться на прием к гастроэнтерологу, который оценит состояние печени и поджелудочной железы, чтобы понять, насколько они пострадали.

Если боль в животе острая или есть «симптомы тревоги» (боль возникла ночью, сочетается с повышением температуры, есть кровь в стуле, есть рвота с кровью) — это уже повод вызвать скорую. Симптомы, которые вы списываете на переедание или отравление, могут оказаться более грозными и свидетельствовать о серьезных проблемах. Если же проблема не в еде, а в алкоголе, то, по мнению специалистов, с похмелья лучше всего вообще ничего не есть, только пить много воды. Организму нужно как можно скорее избавиться от ядов, и вода поможет справиться с этим быстрее всего. Хорошо помогают напитки с мочегонным эффектом: минералка, кисломолочные продукты, безалкогольное пиво, зеленый чай. Чего точно стоит избегать, так это жирной пищи, которую многие используют для борьбы с последствиями вечеринки, — она только усилит нагрузку на печень.

На будущее

Зная, что у вас запланировано застолье, вечеринка или поездка на шашлыки, готовиться к этому нужно заранее. Никогда не ходите на застолья голодным и не смешивайте алкогольные напитки — это базовые правила безопасности для вашего здоровья после. Что касается еды, то лучше бы это была не жареная картошка и не салаты с майонезом — то есть нетяжелая еда. Больше зелени, легких салатов и гарниров.



— Мы прекрасно помним принцип диетологии, что мясо, даже не шашлык, желательно есть не с простыми углеводами, не с картошкой жареной или давленой, а все-таки с овощами, — говорит Галина Барташевич. — В нарезку — болгарский перец, зелень, салаты, зеленые огурчики, с добавлением томатной пасты вместо кетчупа. То есть надо понимать, что макать мясо в майонез или кетчуп не есть хорошо, хотя достаточно традиционно. Лучше томатная паста. Потому что там не будет добавок, стабилизаторов и всего остального.

Немаловажно не только то, с чем вы едите шашлык, но и как вы его готовите. Здесь вы найдете все инструкции — теперь уже на следующие выходные.

