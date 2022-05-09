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    Пока автомобилисты стоят в пробках по часу, всё больше станций метро ограничивают на вход

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    Толпы людей расходятся из центра Петербурга, где смотрели салют.

    В 22:39 вход в вестибюль один станции метро «Невский проспект» ограничили в связи с высоким пассажиропотоком. В 22:43 ограничения ввели на «Петроградской», сообщает метрополитен Петербурга.

    С 22:15 ограничены на вход также «Горьковская» и «Адмиралтейская».

    Автомобилистам выехать из центра города ещё сложнее: магистрали «бордовые» от пробок, в них стоят по часу. Этот коллапс оказал влияние на общегородской балл. Обычно в это время суток бывает максимум 2 балла, а сейчас, почти в 11 часов — 4.

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    Напомним, в ночь на 10 мая мосты в Петербурге разводить не будут.

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