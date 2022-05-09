Народная милиция: За сутки в ДНР погибли трое военнослужащих

За сутки в Донецкой народной республике погибли трое военнослужащих, ранены 15, сообщает Народная милиция ДНР.



«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 15 получили ранения», — говорится в телеграм-канале Народной милиции.



По данным ведомства, силы ДНР за сутки уничтожили 30 украинских участников боевых действий.



Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко 9 мая заявил журналистам, что город Попасная в Донбассе перешёл под полный контроль сил ЛНР и РФ, передаёт РИА Новости.

