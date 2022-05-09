У поганок свои победы. На фото — слишком крупный обед по-восточному

Удачную охоту красношейной поганки, поселившейся в саду Ивана Фомина в Петербурге, удалось поймать в кадр фотографу Антону Кубышкину.



«А теперь о добыче. Красношейная поганка поймала ротана. Это инвазивный вид рыб, занесенный с Востока. Ротан может пожирать всё на своем пути, превращая пруд в болото», — рассказывает фотограф 9 мая в группе «Птицы СПБ и России» во «ВКонтакте».



Красношейная поганка занесена в Красные книги Санкт-Петербурга и Ленобласти. Называют птицу так из-за невкусного мяса. Возможно, именно благодаря этому вид и сохранился, отмечает фотограф.

