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    Александр Беглов с портретом своего отца принял участие в шествии «Бессмертного полка»

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    10 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 9 мая принял участие в шествии «Бессмертного полка» на Невском проспекте, передает корреспондент «Фонтанки».

    Градоначальник одет в ватник цвета хаки. В руках у губернатора — фото его отца Дмитрия Беглова. По левую руку от губернатора — спикер Законодательного собрания города Александр Бельский.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    В 2020 году градоначальник рассказывал о своем родителе: «Мать получила на отца две похоронки — в 41-м и в 44-м. И если в 41-м ещё можно было надеяться на ошибку, то в 44-м она была почти исключена. Но мама продолжала ждать его многие годы — и когда он воевал на Хасане и Халхин-Голе, в Финскую войну. И, как оказалось, — не напрасно. В конце 45-го, после окончания войны с Японией, отец вернулся домой с победой!»

    Акция «Бессмертный полк» стартовала в 15 часов от площади Александра Невского по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. Фото, видео и трансляцию шествия смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (10)

    VKuser174198221
    Скоро все будем в ватниках ходить......
    VKuser3931563
    Ватник - это "мулька". Как раз для ПТУ-шника у власти.
    VKuser3931563
    Когда нет собственных достижений, можно попробовать "прикрыться" предками.
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