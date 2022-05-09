Александр Беглов с портретом своего отца принял участие в шествии «Бессмертного полка»

Губернатор Петербурга Александр Беглов 9 мая принял участие в шествии «Бессмертного полка» на Невском проспекте, передает корреспондент «Фонтанки».
Градоначальник одет в ватник цвета хаки. В руках у губернатора — фото его отца Дмитрия Беглова. По левую руку от губернатора — спикер Законодательного собрания города Александр Бельский.
В 2020 году градоначальник рассказывал о своем родителе: «Мать получила на отца две похоронки — в
Акция «Бессмертный полк» стартовала в 15 часов от площади Александра Невского по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. Фото, видео и трансляцию шествия смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».