Александр Беглов с портретом своего отца принял участие в шествии «Бессмертного полка»

В 2020 году градоначальник рассказывал о своем родителе: «Мать получила на отца две похоронки — в 41-м и в 44-м. И если в 41-м ещё можно было надеяться на ошибку, то в 44-м она была почти исключена. Но мама продолжала ждать его многие годы — и когда он воевал на Хасане и Халхин-Голе, в Финскую войну. И, как оказалось, — не напрасно. В конце 45-го, после окончания войны с Японией, отец вернулся домой с победой!»

