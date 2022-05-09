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    Дворник задержан по делу о надругательстве над школьницей у Пискарёвского кладбища

    3011
    5 комментариев

    Меньше суток потребовалось полицейским, чтобы найти предполагаемого обидчика 13-летней школьницы в Калининском районе Петербурга. Сложности у него не только с уголовным законодательством. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 мая.

    Накануне около семи часов вечера с оперативниками уголовного розыска не разминулся 24-летний гражданин Узбекистана. Молодой человек работает дворником в коммерческой компании, срок его регистрации истёк в марте, легализовать своё пребывание в Петербурге он не успел.

    По версии следствия, немногим позже полуночи 8 мая иностранец не смог пройти мимо 13-летней девочки во дворах домов у Пискарёвского кладбища. Следственный комитет квалифицировал контакт с ней по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Подозреваемый задержан на двое суток.

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    Комментарии (5)

    Капитан Очевидность2
    24-летний узбек-дворник без регистрации, нашли менее, чем за сутки???

    Не то, чтобы я верил в святую непогрешимость дворников-узбеков, но уж больно почему-то меня терзают смутные сомнения.
    Капитан Очевидность2
    "По версии следствия, немногим позже полуночи 8 мая иностранец не смог пройти мимо 13-летней девочки..."

    Значит, говорите 13 лет, одна, после полуночи, на улице?
    А родителям "девочки" уже выписали штраф за нарушение комендантского часа для детей в СПб в соответствии с законом санкт-петербурга об административных правонарушениях?
    Леонтий
    Национальность здесь не важна,просто козлы они.
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