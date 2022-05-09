Дворник задержан по делу о надругательстве над школьницей у Пискарёвского кладбища

Меньше суток потребовалось полицейским, чтобы найти предполагаемого обидчика 13-летней школьницы в Калининском районе Петербурга. Сложности у него не только с уголовным законодательством. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 мая.



Накануне около семи часов вечера с оперативниками уголовного розыска не разминулся 24-летний гражданин Узбекистана. Молодой человек работает дворником в коммерческой компании, срок его регистрации истёк в марте, легализовать своё пребывание в Петербурге он не успел.



По версии следствия, немногим позже полуночи 8 мая иностранец не смог пройти мимо 13-летней девочки во дворах домов у Пискарёвского кладбища. Следственный комитет квалифицировал контакт с ней по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Подозреваемый задержан на двое суток.

