Тысячи петербуржцев собираются у перекрытых улиц, чтобы посмотреть парад на Дворцовой площади

Утром 9 мая петербуржцы и туристы собираются в окрестностях Дворцовой площади, чтобы хотя бы издали посмотреть на парад Победы.
Все прилегающие к Дворцовой площади улицы перекрыты. Однако это не останавливает людей. Еще к 8:00 — за два часа до начала парада — в Александровском саду собралось несколько сотен человек. По сути, это единственное место, откуда можно хотя бы издалека увидеть парад, не имея пригласительных билетов. Однако места там надо занимать заранее — желающих слишком много.
Для многих сюрпризом стало перекрытие пешеходного движения через Невский проспект. Пересечь его можно только одним способом — под землей на метро. Обо всех ограничениях движения читайте на «Фонтанке».
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