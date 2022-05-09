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    Тысячи петербуржцев собираются у перекрытых улиц, чтобы посмотреть парад на Дворцовой площади

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    2 комментария

    Утром 9 мая петербуржцы и туристы собираются в окрестностях Дворцовой площади, чтобы хотя бы издали посмотреть на парад Победы.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Все прилегающие к Дворцовой площади улицы перекрыты. Однако это не останавливает людей. Еще к 8:00 — за два часа до начала парада — в Александровском саду собралось несколько сотен человек. По сути, это единственное место, откуда можно хотя бы издалека увидеть парад, не имея пригласительных билетов. Однако места там надо занимать заранее — желающих слишком много.

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    Для многих сюрпризом стало перекрытие пешеходного движения через Невский проспект. Пересечь его можно только одним способом — под землей на метро. Обо всех ограничениях движения читайте на «Фонтанке».

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (2)

    SOFIA
    Старики из питерского правительства на это не способны уже, должны пустить новую кровь, молодых, у которых есть желание создавать, да и тоннели подземные для авто нужно срочно строить, как в том же Мюнхене, убирать пробки невыносимые питерские!
    stockstrey
    На будущее - нужно строить больше подземных переходов
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