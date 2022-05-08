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    Из видеопоздравления депутата петербургского парламента с Днем Победы вырезали пожелание мира и прекращения огня

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    20 комментариев

    Из видеопоздравления к 9 Мая лидера фракции «Яблоко» в петербургском Заксобрании Александра Шишлова исчезло пожелание мира и прекращения огня. В пресс-службе городского парламента это назвали редакторской правкой.

    Как сообщает 8 мая телеграм-канал «Ротонда», депутатов разных фракций попросили записать короткие видео в рамках акции «Моя победа», лаконично изложить в ролике воспоминания о своей семье в годы Великой Отечественной войны и поздравление с Днем Победы. От «Яблока» это сделал Шишлов, но, как отмечают его однопартийцы, в итоговом видео его слова были обрезаны. Из ролика убрали кадры, где депутат желал всем мира, говорил, что хочет, чтобы Россия и Украина как можно скорее заключили соглашение о прекращении огня и чтобы в ходе специальной военной операции перестали гибнуть люди.

    В пресс-службе Заксобрания заявили, что это была не цензура, а редакторская правка. «Это обычная работа, есть исходный материал, а есть готовый ролик. Ни от кого из депутатов жалоб не поступало», — цитирует ответ «Ротонда».

    Напомним, ранее Шишлову отключили микрофон во время его речи в Заксобрании о спецоперации. Это позднее объяснили тем, что парламентарий потратил отведенное по регламенту на выступление время.

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    Комментарии (20)

    Свободу Лёхе!
    Забавно, когда Ницше читал про "так говорил Заратустра", сразу - не понял, задумался.., да и.. - не ожидал.. - что за Город, под названием.. - Пёстрая Корова?! ) Поднастроился.. Достоевским и.. - легко пошло! К чему бы это я? Господи, да к тому, что там есть и про.. Сверхчеловека!) - Что там про.. Него?) - Не спеши, давай сначала с Человеком разберёмся!) - Что с ним не так, ведь делал Я его, по-своему), Образу и Подобию! - Господи, Человек.., прости, не знаю насколько могу говорить об этом.. - Говори, немедленно! - Тебя он.. - прЕдал! - В сторону отойди.. - Не хотел Тебя обидеть я! - Имя?! - ? - Имя этого.. псевдо-человека, который Меня предал!? - Господи, даже не стоит произносить.. - Однако, Обязан ты произнести! - Не хочу произносить и.., - Совесть не позволяет! - Про Путина ты говоришь довольно смело! ) - Господу я принадлежу, не Раю! )
    душилидушили
    О, дивный новый мир, в котором мы неожиданно проснулись.
    ӦВВӦ
    Как могли докатиться до такого…
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