Из видеопоздравления депутата петербургского парламента с Днем Победы вырезали пожелание мира и прекращения огня

Из видеопоздравления к 9 Мая лидера фракции «Яблоко» в петербургском Заксобрании Александра Шишлова исчезло пожелание мира и прекращения огня. В пресс-службе городского парламента это назвали редакторской правкой.

Как сообщает 8 мая телеграм-канал «Ротонда», депутатов разных фракций попросили записать короткие видео в рамках акции «Моя победа», лаконично изложить в ролике воспоминания о своей семье в годы Великой Отечественной войны и поздравление с Днем Победы. От «Яблока» это сделал Шишлов, но, как отмечают его однопартийцы, в итоговом видео его слова были обрезаны. Из ролика убрали кадры, где депутат желал всем мира, говорил, что хочет, чтобы Россия и Украина как можно скорее заключили соглашение о прекращении огня и чтобы в ходе специальной военной операции перестали гибнуть люди.

В пресс-службе Заксобрания заявили, что это была не цензура, а редакторская правка. «Это обычная работа, есть исходный материал, а есть готовый ролик. Ни от кого из депутатов жалоб не поступало», — цитирует ответ «Ротонда».



Напомним, ранее Шишлову отключили микрофон во время его речи в Заксобрании о спецоперации. Это позднее объяснили тем, что парламентарий потратил отведенное по регламенту на выступление время.

