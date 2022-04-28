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    Депутату Шишлову отключили микрофон в Заксобрании во время речи о спецоперации

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    8 комментариев

    Во время обсуждения законопроекта о налоговых льготах для туристической отрасли Петербурга 28 апреля глава фракции «Яблоко» в Заксобрании Александр Шишлов заявил, что бороться надо не с последствиями кризиса, а с первопричиной. Речь депутата прервали отключением микрофона.

    Шишлов высказал мнение, что за последние два месяца Смольный так и не предложил комплексные меры для сохранения петербургского бизнеса и поддержания уровня жизни горожан. Вместо этого чиновники предлагают разрозненные и спонтанные меры.

    По мнению парламентария, все, о чем говорилось в рамках законопроекта, — это только борьба со следствием, а не с первопричиной. «Причины известны и вызваны так называемой спецоперацией», — высказался депутат.

    На этом месте выступление прервал спикер Заксобрания Александр Бельский, который потребовал, чтобы его коллега высказывался исключительно по теме. Председатель парламента на время отключил «яблочнику» микрофон, а позднее сказал, что Шишлов уже потратил отведенное по регламенту время на выступление.

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    Комментарии (8)

    doorbal_
    комплексные меры для сохранения петербургского бизнеса и поддержания уровня жизни горожан - совершенно не в интересах Смольного и Кремля. Последний десяток лет это очень чётко прослеживается по законодательным актам и взаимодействию законодательной и исполнительной властью на территории этой страны.
    rings89
    Люди, мир сходит с ума.Очень-очень давно.Люди убивают друг друга из-за ресурсов,денег, стремятся к плотскому удовольствию нежели к душевной струне, о чем тут речь?Первопричина в самих людях. Люди - неудачная эксперимент природы. И жаль, что те,кто с чистой душой,вынуждены выживать среди этих истребителей себе подобных,издеваться над Планетой. Америкосы проводили испытания в Маршалловых островах, до сих пор люди расплачиваются за это мутацией генов и физ. уродствами!
    Dmitry Antonov
    Перед следующими выборами он тоже станет фигурантом уголовного дела?
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