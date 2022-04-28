Депутату Шишлову отключили микрофон в Заксобрании во время речи о спецоперации

Во время обсуждения законопроекта о налоговых льготах для туристической отрасли Петербурга 28 апреля глава фракции «Яблоко» в Заксобрании Александр Шишлов заявил, что бороться надо не с последствиями кризиса, а с первопричиной. Речь депутата прервали отключением микрофона.

Шишлов высказал мнение, что за последние два месяца Смольный так и не предложил комплексные меры для сохранения петербургского бизнеса и поддержания уровня жизни горожан. Вместо этого чиновники предлагают разрозненные и спонтанные меры.



По мнению парламентария, все, о чем говорилось в рамках законопроекта, — это только борьба со следствием, а не с первопричиной. «Причины известны и вызваны так называемой спецоперацией», — высказался депутат.



На этом месте выступление прервал спикер Заксобрания Александр Бельский, который потребовал, чтобы его коллега высказывался исключительно по теме. Председатель парламента на время отключил «яблочнику» микрофон, а позднее сказал, что Шишлов уже потратил отведенное по регламенту время на выступление.

