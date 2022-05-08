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    Боевые действия на Украине

    В Минобороны заявили об уничтожении военной техники из США в Донецкой области

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    Министерство обороны РФ продолжает информировать граждан о ходе специальной военной операции на Украине.

    В очередном отчёте Минобороны РФ вечером 8 мая сообщается, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе города Соледар в Донецкой области были уничтожены вооружение и военная техника из США и западных стран, доставленные на железнодорожную станцию Соль, а также личный состав подразделений резерва ВСУ.

    «В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Кроме этого, в ведомстве добавили, что над населёнными пунктами Мандрыкино в ДНР и Переможное в ЛНР были также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Также ракетные войска РФ истребили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева в южной части Украины, установку реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе Соледара и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха в Николаевской области.

    Ранее утром 8 мая «Фонтанка» писала об уничтожении российскими военными украинского корвета в районе Одессы и двух самолётов над островом Змеиный.

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