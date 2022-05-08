Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского корвета в районе Одессы и двух самолётов над островом Змеиный

Министерство обороны РФ продолжает докладывать о ходе военной спецоперации на Украине. Очередной ежедневный брифинг официального представителя военного ведомства — генерал-майора Игоря Конашенкова состоялся утром 8 мая.
По данным генерала Конашенкова, в течение минувшей ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России был уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе посёлка Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» близ населённого пункта Арциз.
Кроме этого, над островом Змеиный российскими средствами ПВО сбиты два украинских бомбардировщика Су-24, один вертолёт Ми-24 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2».
Также ночью в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241.
В целом оперативно-тактической и армейской авиацией РФ за ночь поражены 130 военных объектов Украины, отметили в Минобороны.