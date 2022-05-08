Неизвестный ранил четверых во время драки в Домодедово

Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника, ранившего четырех человек во время драки в подмосковном в Домодедово. Об этом со ссылкой на представителя ГУ МВД по Московской области 8 мая сообщает РИА Новости.
«Седьмого мая в дежурную часть по городскому округу Домодедово поступило сообщение, что у одного из домов, расположенных на бульваре Строителей, происходит драка. Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлено, что между группой граждан на бытовой почве произошел словесный конфликт», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, один из участников травмировал четырех человек. Все они были госпитализированы. Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее «Фонтанка» писала, что суд в Москве арестовал подростка, подозреваемого в подготовке группового убийства бездомных. Позднее стало известно об аресте двоих его предполагаемых сообщников.