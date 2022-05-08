    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 3

    5 м/с, с-з

    764мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Неизвестный ранил четверых во время драки в Домодедово

    1481
    3 комментария

    Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника, ранившего четырех человек во время драки в подмосковном в Домодедово. Об этом со ссылкой на представителя ГУ МВД по Московской области 8 мая сообщает РИА Новости.

    «Седьмого мая в дежурную часть по городскому округу Домодедово поступило сообщение, что у одного из домов, расположенных на бульваре Строителей, происходит драка. Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлено, что между группой граждан на бытовой почве произошел словесный конфликт», — уточнил собеседник агентства.

    По его словам, один из участников травмировал четырех человек. Все они были госпитализированы. Подробности происшествия устанавливаются.

    Ранее «Фонтанка» писала, что суд в Москве арестовал подростка, подозреваемого в подготовке группового убийства бездомных. Позднее стало известно об аресте двоих его предполагаемых сообщников.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Денеб
    А вы спрашиваете, зачем мобилизация....
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close