Суд в Москве арестовал подростка, подозреваемого в подготовке группового убийства бездомных

Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте одного из трех подростков, задержанных за подготовку убийства бездомных у станции Косино Московской железной дороги. Мера пресечения ему избрана до 7 июля, сообщает в воскресенье, 8 мая, ТАСС.
По данным агентства, в ближайшее время суд рассмотрит еще два аналогичных ходатайства об избрании меры пресечения в отношении двух других подозреваемых.
По данным следствия, в начале мая трое московских подростков 2004–2005 годов рождения вступили в преступный сговор с целью убийства бездомных людей. Для этого они приобрели горюче-смазочные материалы и сами изготовили легковоспламеняющиеся смеси. Вечером 7 мая двое из них встретились, выявили скопление бездомных в лесополосе возле ж/д станции Косино, где планировали с ними расправиться. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку были задержаны полицией.
В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»).
Ранее «Фонтанка» писала, что в феврале в Петербурге к реальному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который избил бездомного и обещал его убить.