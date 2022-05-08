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    Суд в Москве арестовал подростка, подозреваемого в подготовке группового убийства бездомных

    2010
    4 комментария

    Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте одного из трех подростков, задержанных за подготовку убийства бездомных у станции Косино Московской железной дороги. Мера пресечения ему избрана до 7 июля, сообщает в воскресенье, 8 мая, ТАСС.

    По данным агентства, в ближайшее время суд рассмотрит еще два аналогичных ходатайства об избрании меры пресечения в отношении двух других подозреваемых.

    По данным следствия, в начале мая трое московских подростков 2004–2005 годов рождения вступили в преступный сговор с целью убийства бездомных людей. Для этого они приобрели горюче-смазочные материалы и сами изготовили легковоспламеняющиеся смеси. Вечером 7 мая двое из них встретились, выявили скопление бездомных в лесополосе возле ж/д станции Косино, где планировали с ними расправиться. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку были задержаны полицией.

    В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»).

    Ранее «Фонтанка» писала, что в феврале в Петербурге к реальному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который избил бездомного и обещал его убить.

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    Комментарии (4)

    morzh
    Подростки 17-18 лет, мда, да этим подросткам со дня на день автомат получать и Родину ехать защищать... было бы, если бы не больная головушка. Хотелось бы, чтобы специалисты изучили среду, в которой зародились такие персонажи. В научных целях, так сказать.
    07A
    Тмуровцев этих направляли с вкраины. Ничего странного.
    Dmitry Antonov
    Опять Интернет виноват? Только там можно ненависти и агрессии к другим, на тебя не похожим, набраться?
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