Суд в Москве арестовал подростка, подозреваемого в подготовке группового убийства бездомных

Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте одного из трех подростков, задержанных за подготовку убийства бездомных у станции Косино Московской железной дороги. Мера пресечения ему избрана до 7 июля, сообщает в воскресенье, 8 мая, ТАСС.



По данным агентства, в ближайшее время суд рассмотрит еще два аналогичных ходатайства об избрании меры пресечения в отношении двух других подозреваемых.



По данным следствия, в начале мая трое московских подростков 2004–2005 годов рождения вступили в преступный сговор с целью убийства бездомных людей. Для этого они приобрели горюче-смазочные материалы и сами изготовили легковоспламеняющиеся смеси. Вечером 7 мая двое из них встретились, выявили скопление бездомных в лесополосе возле ж/д станции Косино, где планировали с ними расправиться. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку были задержаны полицией.

