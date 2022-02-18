Житель Петербурга объявил себя истребителем бездомных. Его отправили под казённую крышу

Смольнинский райсуд приговорил к реальному сроку мужчину, который до полусмерти напугал бездомного. Он взялся сам определять, кому место в центре Петербурга.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 18 февраля Евгений Луданов признан виновным в угрозе убийством по мотивам ненависти к социальной группе, а именно к бездомным. Апогеем нетерпимости стало 9 марта прошлого года, когда у Московского вокзала взор Луданова смутил лежавший на скамейке бродяга.

Пройти мимо горожанин не смог. Он кричал об истреблении бездомных и заявлял, что поучаствует в этом лично. Обещания «забить и прибить» подкреплял ударами оппоненту в голову.