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Житель Петербурга объявил себя истребителем бездомных. Его отправили под казённую крышу

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Смольнинский райсуд приговорил к реальному сроку мужчину, который до полусмерти напугал бездомного. Он взялся сам определять, кому место в центре Петербурга.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 18 февраля Евгений Луданов признан виновным в угрозе убийством по мотивам ненависти к социальной группе, а именно к бездомным. Апогеем нетерпимости стало 9 марта прошлого года, когда у Московского вокзала взор Луданова смутил лежавший на скамейке бродяга.

Пройти мимо горожанин не смог. Он кричал об истреблении бездомных и заявлял, что поучаствует в этом лично. Обещания «забить и прибить» подкреплял ударами оппоненту в голову.

«Луданов вину признал, раскаялся, принес потерпевшему извинения, которые последний принял», — уточнили в пресс-службе суда.

Учиться контролировать гнев он будет в колонии строгого режима, суд дал на это шесть месяцев.

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Комментарии (1)

07A
Вот такой вот протестант против режима!
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