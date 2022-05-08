Борис Джонсон поздравил британцев с окончанием Второй мировой войны и призвал поддержать Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил граждан страны с днем окончания Второй мировой войны и заявил о необходимости продолжать оказывать поддержку Украине. Видеообращение главы британского правительства было опубликовано 8 мая на его странице в Twitter.
«В этот День победы в Европе, когда мы вспоминаем отдавших жизни за нашу свободу, мы думаем и о тех, кто теперь страдает из-за незаконного вторжения России на Украину. Наша благодарность и уважение к тем, кто сражался в конфликтах прошлого, укрепляют нашу решимость поддерживать народ Украины в его борьбе», — написал Джонсон (цитата по ТАСС).
По сложившейся традиции Великобритания и многие другие западные страны отмечают День победы в Европе 8 мая. Жители Соединенного Королевства почтят память погибших во Второй мировой войне двумя минутами молчания.
Ранее «Фонтанка» писала, что с посланием к гражданам иностранных государств по случаю грядущего Дня Победы в воскресенье выступил также президент РФ Владимир Путин. Он, в частности, обратился к жителям Украины.