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    Борис Джонсон поздравил британцев с окончанием Второй мировой войны и призвал поддержать Украину

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    4 комментария

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил граждан страны с днем окончания Второй мировой войны и заявил о необходимости продолжать оказывать поддержку Украине. Видеообращение главы британского правительства было опубликовано 8 мая на его странице в Twitter.

    «В этот День победы в Европе, когда мы вспоминаем отдавших жизни за нашу свободу, мы думаем и о тех, кто теперь страдает из-за незаконного вторжения России на Украину. Наша благодарность и уважение к тем, кто сражался в конфликтах прошлого, укрепляют нашу решимость поддерживать народ Украины в его борьбе», — написал Джонсон (цитата по ТАСС).

    По сложившейся традиции Великобритания и многие другие западные страны отмечают День победы в Европе 8 мая. Жители Соединенного Королевства почтят память погибших во Второй мировой войне двумя минутами молчания.

    Ранее «Фонтанка» писала, что с посланием к гражданам иностранных государств по случаю грядущего Дня Победы в воскресенье выступил также президент РФ Владимир Путин. Он, в частности, обратился к жителям Украины.

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    Комментарии (4)

    Диванный Эксперт
    Да! Надо поддержать потомков гитлеровских прихвостней!!!
    Если призывает, то что: никто не поддерживает?
    Zlobodey
    Ну хоть догадался Шольца не поздравлять с победой "Европы"
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