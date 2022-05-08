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    Путин обратился с посланием к гражданам Украины и поздравил жителей иностранных государств с грядущим Днём Победы

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    55 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, а также народам Грузии и Украины. Об этом 8 мая сообщает официальный сайт Кремля.

    В своем обращении Путин, в частности, отметил, что «в этот день мы отдаём дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм». Также президент России заявил, что «сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». «Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», — говорится в послании.

    Отдельно обращаясь к ветеранам ВОВ и гражданам Украины, Путин подчеркнул «недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне».

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    Комментарии (55)

    душилидушили
    Слава богу, что мой дед, ленинградец, блокадник, этнический украинец, дошедший до Берлина, завершил свою жизнь, не увидев этого. Он, наверное, плакал бы завтра.
    07A
    Этот праздник никто не в силах испоганить. Во вновь обретенных российских землях восстанавливают памятники, уничтоженные недобитками, везде развиваются знамена победы. Ни одна шваль не рискнет сорвать с ветерана георгиевскую ленточку!
    Alexey_5e4cc6c9ac197
    Испоганил праздник, испортил заслуги прадедов.
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