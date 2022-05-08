Путин обратился с посланием к гражданам Украины и поздравил жителей иностранных государств с грядущим Днём Победы

Президент РФ Владимир Путин по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, а также народам Грузии и Украины. Об этом 8 мая сообщает официальный сайт Кремля.



В своем обращении Путин, в частности, отметил, что «в этот день мы отдаём дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм». Также президент России заявил, что «сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». «Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», — говорится в послании.

