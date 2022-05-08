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    «Все подумали, что я попал в ГУЛАГ». Попавшегося на Байконуре британского блогера отпустили из полиции со штрафом

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    6 комментариев

    Полиция отпустила задержанного накануне на космодроме Байконур британского видеоблогера Бенджамина Рича после уплаты штрафа на сумму 5000 рублей. Об этом 8 мая сообщил подписчикам он сам.

    «Проснулся и увидел кучу сообщений от людей, которые спрашивают, все ли у меня в порядке. Похоже, что из-за какого-то сообщения в Twitter все подумали, что я попал в ГУЛАГ. По сути меня несколько часов допрашивала российская полиция, так как я отправился посмотреть на ракетоплан «Буран», не имея специального разрешения, и выписала мне штраф на £60, как и сотням иностранных любителей приключений до меня. Сотрудники полиции были так добры, что показали мне закрытый город Байконур, где есть потрясающая мозаика, изображающая космонавта», — цитирует ТАСС пост блогера в запрещенной в России соцсети.

    Рич пояснил, что нарушение особого режима пребывания в Байконуре — это не уголовное, а административное правонарушение, которое наказывается штрафом. В связи с этим ютубер призвал СМИ не преувеличивать масштабы инцидента и рассказал про дружелюбность российских полицейских.

    Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме Байконур задержали двоих — британца Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Она в посте блогера не упоминается.

    Бенджамин Рич ведет англоязычный YouTube-канал Bald and Bankrupt (в переводе — «Лысый и обанкротившийся»). У него 3,53 млн подписчиков. Тревел-блогер владеет русским языком, многие его видео посвящены путешествиям по странам Восточной Европы и постсоветского пространства. В последнем опубликованном ролике Рич путешествовал по Сирии.

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    Комментарии (6)

    Денеб
    Зря отпустили брита! Непофессионально сработали! На кого Медведчука выменивать будем?
    Alex_D
    Зелупу А. отпустили?
    Hmyr’
    Сейчас кому-то на родине влетит за белорусскую любовницу)
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