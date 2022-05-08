«Все подумали, что я попал в ГУЛАГ». Попавшегося на Байконуре британского блогера отпустили из полиции со штрафом

Полиция отпустила задержанного накануне на космодроме Байконур британского видеоблогера Бенджамина Рича после уплаты штрафа на сумму 5000 рублей. Об этом 8 мая сообщил подписчикам он сам.



«Проснулся и увидел кучу сообщений от людей, которые спрашивают, все ли у меня в порядке. Похоже, что из-за какого-то сообщения в Twitter все подумали, что я попал в ГУЛАГ. По сути меня несколько часов допрашивала российская полиция, так как я отправился посмотреть на ракетоплан «Буран», не имея специального разрешения, и выписала мне штраф на £60, как и сотням иностранных любителей приключений до меня. Сотрудники полиции были так добры, что показали мне закрытый город Байконур, где есть потрясающая мозаика, изображающая космонавта», — цитирует ТАСС пост блогера в запрещенной в России соцсети.

