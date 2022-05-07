Рогозин заявил о задержании на Байконуре британского блогера и гражданки Белоруссии

«В 18:10 мск с Космического центра «Южный» (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс «Буран») гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины. Оба находятся в УВД г. Байконур. Ведутся следственные действия. Устанавливаются отношения, которые скрепляли Бенджамина и его Зелупу в организации противоправных действий», — говорится в записи.

На космодроме Байконур задержаны британский тревел-блогер Бенджамин Рич и гражданка Белоруссии Алина Зелупа. Об этом 7 мая сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Бенджамин Рич ведет англоязычный YouTube-канал Bald and Bankrupt (в переводе — «Лысый и обанкротившийся»). На сегодняшний день он имеет 3,53 млн подписчиков. Блогер владеет русским языком, многие его видео посвящены путешествиям по странам Восточной Европы и постсоветского пространства. Последний ролик вышел 24 апреля, в нем Рич ездил по Сирии.



Ранее Рогозин рассказал, что Роскосмос временно изменит свой логотип на красную звезду. Такой шаг приурочен ко Дню Победы.

