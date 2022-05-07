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    Рогозин заявил о задержании на Байконуре британского блогера и гражданки Белоруссии

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    10 комментариев

    На космодроме Байконур задержаны британский тревел-блогер Бенджамин Рич и гражданка Белоруссии Алина Зелупа. Об этом 7 мая сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

    «В 18:10 мск с Космического центра «Южный» (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс «Буран») гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины. Оба находятся в УВД г. Байконур. Ведутся следственные действия. Устанавливаются отношения, которые скрепляли Бенджамина и его Зелупу в организации противоправных действий», — говорится в записи.

    Бенджамин Рич ведет англоязычный YouTube-канал Bald and Bankrupt (в переводе — «Лысый и обанкротившийся»). На сегодняшний день он имеет 3,53 млн подписчиков. Блогер владеет русским языком, многие его видео посвящены путешествиям по странам Восточной Европы и постсоветского пространства. Последний ролик вышел 24 апреля, в нем Рич ездил по Сирии.

    Ранее Рогозин рассказал, что Роскосмос временно изменит свой логотип на красную звезду. Такой шаг приурочен ко Дню Победы.

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    Комментарии (10)

    dragvs
    Поймали каких-то туристов на полуразрушенном бывшем советском космодроме? Вот это фантастика. У НАСА можно побывать на космодроме более чем официально и без всякого визга со стороны Рогозина.
    стрелок
    Зачем в этом деле сам Рогозин лезет в Зелупу?
    Леонтий
    Поймали шпионов.Конец осиному гнезду.
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