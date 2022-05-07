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    Роскосмос поменял логотип на красную звезду. Но только временно

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    Госкорпорация Роскосмос временно изменила логотип. Стрелу сменила красная звезда.

    Фото: телеграм-канал «Госкорпорация «Роскосмос»»
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    «В память о погибших в Великой Отечественной войне, в честь великих достижений СССР в космосе и в поддержку наших Вооруженных сил Роскосмос временно меняет логотип Госкорпорации на Красную Звезду!», — говорится в сообщении от 7 мая.

    «Мы считаем, что Красная Звезда — это символ той борьбы, которую вёл наш советский народ. Это Красная Звезда, которая была на Знамени Победы, и она должна быть на шевронах Роскосмоса! Мы перешли оперативно на эту Красную Звезду. Понятно, что Роскосмос и так занимается звездами, но именно красная звезда сегодня должна быть главным, что ведет нас в бой», — подчеркнул глава компании Дмитрий Рогозин.

    О том, когда Роскосмос вернет привычную стрелу, не сообщается.

    Фото: телеграм-канал «Госкорпорация «Роскосмос»»

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