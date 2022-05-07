Роскосмос поменял логотип на красную звезду. Но только временно

«В память о погибших в Великой Отечественной войне, в честь великих достижений СССР в космосе и в поддержку наших Вооруженных сил Роскосмос временно меняет логотип Госкорпорации на Красную Звезду!», — говорится в сообщении от 7 мая.



«Мы считаем, что Красная Звезда — это символ той борьбы, которую вёл наш советский народ. Это Красная Звезда, которая была на Знамени Победы, и она должна быть на шевронах Роскосмоса! Мы перешли оперативно на эту Красную Звезду. Понятно, что Роскосмос и так занимается звездами, но именно красная звезда сегодня должна быть главным, что ведет нас в бой», — подчеркнул глава компании Дмитрий Рогозин.

