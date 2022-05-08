Нерпы Крошик и Шлиссик справились с линькой. Посмотрите, как их новые шубки блестят на солнце

У нерп из Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино закончилась ежегодная линька. Они греются на солнце, демонстрируя новые наряды. Фотографии 8 мая опубликовали в группе «Спасение тюленей».
«На фото вы можете увидеть новые, пока ещё короткие усы жгучего брюнета Кроша. Также можно увидеть новый наряд Шлиссика, вновь притворившегося балтийской нерпой (уж очень его шкурка похожа на балтийскую). Думаем, что хитрый Шлиссик пытается добиться наших дополнительных симпатий и нежностей и специально мимикрирует под дорогих нашему сердцу балтийцев», — написали сотрудники центра.
Крошик и Шлиссик остались жить в центре, потому что их не удалось вернуть в дикую природу: они не хотели уходить от людей. Первым стал Крошик, которого величают заместителем директора, а затем к нему присоединился Шлиссик. Сначала их держали отдельно друг от друга из-за буйного нрава младшей нерпы, но затем они нашли общий язык и стали жить в одном бассейне. Пока он ремонтируется, животные в конце февраля переехали в блок карантинирования.