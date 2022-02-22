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Один на ручках, другой сам, вперевалочку. Петербургские нерпы переехали и спят

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У обитателей Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге — переезд. Бассейн, в котором обитают Крошик и Шлиссик, нуждается в ремонте. Его пришлось освободить, и нерпы временно переехали в блок карантинирования.

«Ввиду пригодности к ручной транспортировке Шлиссик доехал туда на ручках, а более тяжёлый, но самоходный замдиректора преодолел это расстояние самостоятельно. Оба очень обрадовались оказаться под крышей и сейчас отсыпаются на полочках после длительной жизни на улице», — рассказывают в Фонде друзей балтийской нерпы 22 февраля.

Крошик и Шлиссик остались жить в центре, потому что их не удалось вернуть в дикую природу: они не хотели уходить от людей. Первым стал Крошик, которого величают заместителем директора, а затем к нему присоединился Шлиссик. Сначала их держали отдельно друг от друга из-за буйного нрава младшей нерпы, но затем они нашли общий язык и стали жить в одном бассейне.

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Комментарии (2)

vfhbr
Людям бы поучиться у нерп жить в мире и дружбе!
Денеб
Рад за нерп! Хоть одна хорошая новость!
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