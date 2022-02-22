Один на ручках, другой сам, вперевалочку. Петербургские нерпы переехали и спят

У обитателей Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге — переезд. Бассейн, в котором обитают Крошик и Шлиссик, нуждается в ремонте. Его пришлось освободить, и нерпы временно переехали в блок карантинирования.



«Ввиду пригодности к ручной транспортировке Шлиссик доехал туда на ручках, а более тяжёлый, но самоходный замдиректора преодолел это расстояние самостоятельно. Оба очень обрадовались оказаться под крышей и сейчас отсыпаются на полочках после длительной жизни на улице», — рассказывают в Фонде друзей балтийской нерпы 22 февраля.

