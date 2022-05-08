    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 3

    5 м/с, с-з

    764мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.38eur71.1
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    COVID-19

    В больницах Петербурга от COVID-19 лечатся более 1,3 тыс. горожан

    992
    обсудить

    Более 1,3 тысячи петербуржцев находятся в больницах с COVID-19 и пневмониями, сообщили в Смольном.

    По данным эпидемиологической справки от 8 мая, из 1 509 развёрнутых в городе коек заняты 1 333. При этом 193 пациента в реанимации, 41 подключен к ИВЛ. Ещё 5 276 человек лечатся на дому.

    «Фонтанка» писала, что за минувшие сутки в России выявили 5 447 новых случаев COVID-19. Больше всего зафиксировали в Москве — 396, Петербург находится на второй строчке — 373 (накануне было 357). За сутки в городе госпитализировали 95 пациентов, 374 горожанина выздоровели, 14 скончались.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close