В больницах Петербурга от COVID-19 лечатся более 1,3 тыс. горожан

Более 1,3 тысячи петербуржцев находятся в больницах с COVID-19 и пневмониями, сообщили в Смольном.

По данным эпидемиологической справки от 8 мая, из 1 509 развёрнутых в городе коек заняты 1 333. При этом 193 пациента в реанимации, 41 подключен к ИВЛ. Ещё 5 276 человек лечатся на дому.



«Фонтанка» писала, что за минувшие сутки в России выявили 5 447 новых случаев COVID-19. Больше всего зафиксировали в Москве — 396, Петербург находится на второй строчке — 373 (накануне было 357). За сутки в городе госпитализировали 95 пациентов, 374 горожанина выздоровели, 14 скончались.

